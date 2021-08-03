Пожары в Турции: сцены как с ада (ФОТО)

Погибли восемь человек
В огне гибнут люди и животные, жители теряют свое имущество, туристы спасаются бегством от пожара — Турция тушит пожары.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирле, со среды в Турции со среды вспыхнуло 119 пожаров в 32 провинциях. Пожарные до сих пор пытаются контролировать стихию в Анталии и Мугле на Средиземном море и Тунджели в восточной части страны, пишет УРА-Информ.
Жители деревни Кокертме в западной провинции Мугла были эвакуированы в воскресенье. Некоторые из них покинули свои дома на лодках.
Мэр близлежащего курорта Бодрум Ахмет Арас сказал, что сцены побега напоминали «ад». Был эвакуирован и город Турунч.
В результате пожаров пострадали сотни человек, 27 из которых до сих пор находятся в больницах. Погибли восемь человек.
В связи с пожарами жители теряют свое имущество. Гибнут тысячи животных.
Турецкие власти расследуют вопрос о том, могли ли пожары быть инициированы запрещенными курдскими боевиками. По мнению экспертов, катастрофы — это результат изменения климата. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной одного из пожаров стали дети.
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