Пожары в Турции: сцены как с ада (ФОТО)

Погибли восемь человек

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В огне гибнут люди и животные, жители теряют свое имущество, туристы спасаются бегством от пожара — Турция тушит пожары.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирле, со среды в Турции со среды вспыхнуло 119 пожаров в 32 провинциях. Пожарные до сих пор пытаются контролировать стихию в Анталии и Мугле ​​на Средиземном море и Тунджели в восточной части страны, пишет УРА-Информ.

Жители деревни Кокертме в западной провинции Мугла были эвакуированы в воскресенье. Некоторые из них покинули свои дома на лодках.

Мэр близлежащего курорта Бодрум Ахмет Арас сказал, что сцены побега напоминали «ад». Был эвакуирован и город Турунч.

В результате пожаров пострадали сотни человек, 27 из которых до сих пор находятся в больницах. Погибли восемь человек.

В связи с пожарами жители теряют свое имущество. Гибнут тысячи животных.















Турецкие власти расследуют вопрос о том, могли ли пожары быть инициированы запрещенными курдскими боевиками. По мнению экспертов, катастрофы — это результат изменения климата. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной одного из пожаров стали дети.

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