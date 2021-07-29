Землетрясение недалеко от Аляски: возможно цунами, также в других странах

Произошло землетрясение силой 8,2 балла

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Возле Аляски произошло неглубокое и очень сильное землетрясение. Оно имело величину 8,2. Власти США сообщили, что может произойти цунами. Риск возникновения опасного явления также расследуется службами Новой Зеландии и Японии.

Американская геологическая служба (USGS) сообщила, что в 22:15 по местному времени произошло землетрясение силой 8,2 балла. Эпицентр находился на глубине 35 километров и примерно в 91 километре к юго-востоку от Перривилля, Аляска. Самый крупный город Аляски — Анкоридж — находился в 800 км, пишет УРА-Информ.

Геологическая служба США сообщила, что после землетрясения произошло семь подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 6,0. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших.

Национальный центр предупреждения о цунами (NTWC) выпустил предупреждения для южных частей, полуострова и прибрежных районов Тихого океана от входа в Хинчинбрук до перевала Унимак. Даже штат Гавайи получил предупреждения о возможном цунами.

Японское метеорологическое агентство проанализирует вероятность возникновения цунами в Японии. Власти Новой Зеландии также должны расследовать риск опасного явления.

Ранее в Германии сообщили об экстремальной опасности из-за взрыва в Леверкузене.