Украинка Черкасова выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио в борьбе

Украинка победила японку

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Украинка Алла Черкасова стала бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. В поединке за бронзу украинка победила олимпийскую чемпионку Пекина Сару Досьо.

Борьба за бронзу была весьма напряженной. Соперницы думали больше о защите, чем о том, чтобы пойти в атаку. Однако в один момент украинка сумела провести атаку и заставить соперницу сдаться, пишет УРА-Информ.

Для Черкасовой «бронза» Олимпиады — первое в карьере. К этому наивысшим достижением Украинской была победа на чемпионате мира в 2018 году.

«Невероятно счастлива и благодарна всем людям, которые меня окружали столько лет, помогали, поддерживали. Если честно, было трудно настраиваться. Но я все ограничила в рамки одной схватки. Была готова бороться с ней шесть минут. Понимала, что, возможно, это последние шесть минут моей борьбы. Хотела отдаться на все 100% и вырвать медаль любой ценой», — заявила после схватки украинка.

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