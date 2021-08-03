Спорт

Украинка Черкасова выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио в борьбе

Украинка победила японку

Время чтения: 42 Секунд

Украинка Алла Черкасова стала бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. В поединке за бронзу украинка победила олимпийскую чемпионку Пекина Сару Досьо.

Борьба за бронзу была весьма напряженной. Соперницы думали больше о защите, чем о том, чтобы пойти в атаку. Однако в один момент украинка сумела провести атаку и заставить соперницу сдаться, пишет УРА-Информ.

Для Черкасовой «бронза» Олимпиады — первое в карьере. К этому наивысшим достижением Украинской была победа на чемпионате мира в 2018 году.

«Невероятно счастлива и благодарна всем людям, которые меня окружали столько лет, помогали, поддерживали. Если честно, было трудно настраиваться. Но я все ограничила в рамки одной схватки. Была готова бороться с ней шесть минут. Понимала, что, возможно, это последние шесть минут моей борьбы. Хотела отдаться на все 100% и вырвать медаль любой ценой», — заявила после схватки украинка.

Ранее Жан Беленюк пробился в финал соревнований в своей весовой категории.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Украинец Беленюк вышел в финал Олимпийских игр в борьбе

Финал уже завтра, четвертого августа

Украинец Насибов в невероятной схватке вышел в финал Олимпиады

Украинец одолел египтянина

Есть шансы на медали: сразу три украинских борца вышли в полуфинал Олимпиады

Беленюк, Насибов и Коляденко в шаге от финала

Бех-Романчук не сумела поддержать почин мужа: она не взяла медаль на ОИ-2020

Из шести прыжков украинка сумела только один раз прыгнуть без заступа

Украинец Темиров проиграл в схватке за бронзу Олимпиады

Украинец уступил представителю Китая

Украинка Черкасова уступила американке в полуфинале ОИ-2020 и теперь поборется за бронзу

Менсе-Сток была лучше украинки

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap