Украинец Беленюк вышел в финал Олимпийских игр в борьбе

Финал уже завтра, четвертого августа

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Украинец Жан Беленюк вышел в финал соревнований по грек-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.

За выход в финал украинец встречался с хорватом Иваном Гуклеком, который стал победителем мирового отборочного турнира на Олимпийские Игры, пишет УРА-Информ.

Первый период выиграл представитель Хорватии со счетом 1:0. Бал он получил за более активные действия. Во втором периоде Беленюк пошел в атаку и с помощью захвата сумел набрать семь пунктов. Сопернику ничего не оставалось кроме того, как идти в атаку, но наш опытный спортсмен отбил все попытки соперника и довел дело до виктории.

Отметим, что на вторых Олимпийских играх кряду Беленюк выходит в финал. На предыдущей Олимпиаде он стал серебряным призером.

Финальная схватка запланирована на завтра, четвертого августа.

Ранее мы сообщали, что еще один представитель Украины Парвиз Насибов в невероятном стиле сумел одержать победу в полуфинале Олимпийских игр в категории до 67 кг.