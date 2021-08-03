Спорт

Украинец Беленюк вышел в финал Олимпийских игр в борьбе

Финал уже завтра, четвертого августа

Время чтения: 45 Секунд

Украинец Жан Беленюк вышел в финал соревнований по грек-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 87 кг.

За выход в финал украинец встречался с хорватом Иваном Гуклеком, который стал победителем мирового отборочного турнира на Олимпийские Игры, пишет УРА-Информ.

Первый период выиграл представитель Хорватии со счетом 1:0. Бал он получил за более активные действия. Во втором периоде Беленюк пошел в атаку и с помощью захвата сумел набрать семь пунктов. Сопернику ничего не оставалось кроме того, как идти в атаку, но наш опытный спортсмен отбил все попытки соперника и довел дело до виктории.

Отметим, что на вторых Олимпийских играх кряду Беленюк выходит в финал. На предыдущей Олимпиаде он стал серебряным призером.

Финальная схватка запланирована на завтра, четвертого августа.

Ранее мы сообщали, что еще один представитель Украины Парвиз Насибов в невероятном стиле сумел одержать победу в полуфинале Олимпийских игр в категории до 67 кг.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Украинец Насибов в невероятной схватке вышел в финал Олимпиады

Украинец одолел египтянина

Есть шансы на медали: сразу три украинских борца вышли в полуфинал Олимпиады

Беленюк, Насибов и Коляденко в шаге от финала

Бех-Романчук не сумела поддержать почин мужа: она не взяла медаль на ОИ-2020

Из шести прыжков украинка сумела только один раз прыгнуть без заступа

Украинец Темиров проиграл в схватке за бронзу Олимпиады

Украинец уступил представителю Китая

Украинка Черкасова уступила американке в полуфинале ОИ-2020 и теперь поборется за бронзу

Менсе-Сток была лучше украинки

Украинка Черкасова вышла в полуфинал Олимпиады в борьбе

Дальше чемпионка мира

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap