«Все меняется в худшую сторону»: в «ДНР» обеспокоены ситуацией на позициях НВФ

Позиций НВФ «ДНР» на северо-западе неподконтрольного Украине Донецка были разрушены

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На временно оккупированных территориях Донбасса были разрушены позиции незаконных вооруженных формирований на северо-западе неподконтрольного Украине Донецка. Об этом сообщила «военкор ДНР» Марина Харькова в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«В результате массированных минометных обстрелов ВСУ были разрушены наши позиции на северо-западе Донецка. К счастью, наши бойцы живы и целы. Количество выпущенных по нам снарядов традиционно скрывается или занижается в несколько раз лживыми официалами. Ничего не меняется или только в худшую сторону. Восьмой год войны», — пишет Харькова.

Ранее сообщалось, что американские военные признали, что по ошибке убили 23 мирных жителя во всем мире. В основном в Афганистане. По данным неправительственных организаций, статистика может быть до пяти раз выше.