Происшествия

Военные США убили 23 мирных жителя в 2020 году

Другие организации сообщают о более, чем 100 погибших

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Американские военные признали, что по ошибке убили 23 мирных жителя во всем мире. В основном в Афганистане. По данным неправительственных организаций, статистика может быть до пяти раз выше.

По оценкам Министерства обороны США, в 2020 году в результате военных операций США «около 23 мирных жителей погибли и около 10 получили ранения», — говорится в отчете. Однако большая часть документа, включая, возможно, наиболее интересные части, засекречены, пишет УРА-Информ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Согласно опубликованным данным, большинство мирных жертв погибло в Афганистане (20 человек), один в Сомали и один в Ираке. В сообщении не уточняется, где скончались пропавшие без вести 23 жертвы. Хотя в прошлом году Конгресс пожертвовал Пентагону 3 миллиона долларов на  компенсации потерпевшим. Ни одна из них пока не выплачена.

Американские НПО проводят собственную статистику и исследования по этой теме. Согласно самым строгим оценкам Airwars Foundation, в прошлом году американские военные случайно убили более 102 мирных жителей во всем мире. Это в пять раз больше, чем указывает Пентагон.

Ранее мы сообщали, что США передадут 75 процентов неиспользованных вакцин, Украина также получит помощь.

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