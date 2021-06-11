Жители ОРДЛО возмущены ростом цен: что подорожало на этот раз

Все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины сообщили, что в местном гипермаркете стоимость строительных материалов резко возросла в пять раз. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарии местных жителей в соцсетях.

В марте 2021 года, по словам местного населения, плита ДСП стоила 600 рублей. В данный момент ее стоимость составила 2109 рублей.

«И так везде, все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз! Тупо беспредел местные царьки творят! Валить пора с этой дыры и чем быстрее тем лучше!», — пишут жители ОРДЛО.

Также жители считают, что рост цен связан с тем, что стоимость стройматериалов поднялась и в РФ.

«Все стройматериалы очень подорожали в России и не только, от этого и у нас цена полезла в разы»

«Межкомнатные двери за 2мес в 3 раза цены выросли».

Также жители Донбасса отмечают, что подорожали и продукты питания.

«Сегодня была на Плехановском рынке, цена на олейну (я знаю оно по разному называется, всех названий не помню, пишу олейна, чтоб Вы понимали о каком масле идет речь) так вот, от 170 до 202 руб. все по 0,9 л., только недавно было 125−145 руб., уже взвинтили казалось бы дальше некуда, но нет жеж, продавец сказала, что это еще не предел и оно будет и дальше дорожать», — пишут дончане в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» постановили засчитать страховой стаж в 2020 году шахтерам, предприятия которых имеют задолженность по выплате «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».