Фармацевтическая компания виновата в сотнях смертей: все из-за одного лекарства

Все из-за лекарства Mediator

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Фармацевтическая компания Laboratoires Servier признана виновной в убийстве и искажении фактов о лекарстве Mediator, которое назначают для похудания. Решение по этому делу было вынесено парижским судом. Препарат стал причиной гибели сотен людей, пострадавшие требуют сотни миллионов евро в качестве возмещения ущерба.

Медиатор, разработанный как лекарство от диабета, позже был прописан как средство для подавления аппетита. Во Франции использование Mediator было прекращено в 2009 году, через десять лет после того, как стали поступать сообщения об опасных побочных эффектах. Препарат был на рынке 33 года, его употребили 5 млн человек. По оценкам французского министерства здравоохранения, по меньшей мере 500 человек умерли от проблем с сердечными клапанами, вызванных приемом препарата, пишет УРА-Информ.

Лаборатория Сервье была признана виновной в уголовном суде в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений и серьезном искажении фактов. Единственный оставшийся в живых член совета директоров, обвиненный в причастности к мошенничеству, Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Гражданские иски потерпевших составляет один миллиард евро, в том числе более 450 миллионов евро.

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