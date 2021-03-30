Общество

40 000 новых случаев в сутки: новый прогноз пандемии в Украине

В апреле ожидается 40 000 заражений в сутки

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Коронавирусная инфекция не намерена отступать. Ситуация в Украине продолжает оставаться одной из самых тяжелых во всей Европе. Третья волна ковида в Украине самая серьезная.

Новые прогнозы относительно развития пандемии в Украине не радуют. На прошлой неделе в стране фиксировались рекордные почти 20 000 случаев заражения за сутки, но похоже это не предел. В кулуарах ходят слухи, что в середине апреля мы выйдем на пик по заболеванию коронавируса. Прогнозируется 40 000 случаев заражения в сутки, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Сейчас чиновниками уже поставлена задача делать не много тестов по коронавирусу, чтобы в ручном режиме формировать повестку дня по кейсу эпидемии. Также в апреле у нас будет скачок по смертности», — пишет источник.

Ранее главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко считает, что даже когда суточный прирост новых зараженных пневмонией нового типа составит 24 тысячи граждан, то Украина сможет пройти эту вспышку без введения тотального локдауна.

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