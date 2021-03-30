Наверно, Донбасс сдадут — блогеры о действиях РФ

Украина и Россия проведут «обмен» Донбасс на Медведчука?

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Все больше количество блогеров, которые работают на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей делятся своим мнением по поводу будущего развития ситуации на Донбассе.

Некоторые из ник предполагают, что на Донбассе точно начнется настоящая война. Такие выводы они делают по действиям официального Киева, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Блогеры отмечают, что война неизбежна из-за того, что украинские власти не намерены останавливаться и продолжают вводить все новые и новые санкции против пророссийских политиков, в том числе против кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Блогеры из ОРДЛО пролегают, что Владимир Зеленский провоцирует Владимира Путина на «жесткие меры».

«Зеленский давит кума Путина беспощадно. А это не за спинами детей и женщин Донбасса стоять. Будут санкции. Наверно, Донбасс сдадут», — написал один из блогеров.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО оповещают об исчезновении так называемого «министра МВД ЛНР».