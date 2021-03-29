Происшествия

Самый богатый чех погиб в авиакатастрофе: что произошло

Петру Келлнеру было 56 лет

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Чешский миллиардер Петр Келлнер — один из пяти погибших в результате авиакатастрофы возле ледника Кник на Аляске

По версии журнала Forbes, Келлнер был самым богатым жителем Чехии. Крушение вертолета произошло в субботу во время поездки по хелиски. Этот вид спорта состоит из внетрассового катания на лыжах. К месту спуска лыжника доставляют вертолет, пишет УРА-Информ со ссылкой на The New York Times.

Состояние 56-летнего Келлнера оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Миллиардер погиб вместе с другим чешским лыжником Бенджамином Ларошем, двумя гидами и пилотом вертолета Airbus AS350 B3.

В вертолете был еще один выживший, которого доставили в больницу. Его состояние стабильное. Причина катастрофы пока неизвестна.

Хелиски привлекает любителей острых ощущений и становится все более популярным, несмотря на высокий риск, связанный со спуском по крутым и необслуживаемым склонам.

Келлнер заработал состояние в 1990-х, работая, в частности, в страховой отрасли.

Ранее мы сообщали, что умер американский актер Сигал.

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