Происшествия

Ракетный обстрел в иракском Курдистане: удар по базе США

Напряженная ситуация в регионе

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По меньшей мере три ракеты попали в Эрбиль, столицу автономного региона Курдистан на севере Ирака. Один мирный житель погиб и пятеро получили ранения, включая американского солдата, сообщили в понедельник вечером американские военные, дислоцированные в Ираке.

Две ракеты упали недалеко от жилых кварталов Эрбиля, а одна ударила по авиабазе, где размещены американские войска. Это первая атака на западные военные или дипломатические объекты в Ираке за два месяца, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Министерство внутренних дел Курдистана подтвердило в своем заявлении, что по городу попало «несколько ракет». В нем подчеркивалось, что службы безопасности начали «тщательное расследование», и призвали мирных жителей оставаться дома до дальнейшего уведомления.

Президент Ирака Бархам Салех написал в Твиттере, что это нападение было «преступным террористическим актом» и «угрозой» безопасности в регионе. Премьер-министр Автономного региона Курдистан Масрур Барзани также осудил нападение.

Вот уже несколько дней Турция ведет вооруженное наступление против курдских повстанцев на севере Ирака.

Ранее мы сообщали, что на видео попал обстрел посольства США в Ираке.

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