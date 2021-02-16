Кто вместо Навального — эксперт рассказал, кто может стать главным оппозиционером РФ

Есть сразу несколько кандидатов на замену оппозиционеру

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Если Алексей Навальный так и останется в тюрьме и не сможет выйти, то россиянам потребуется новый представитель оппозиции. Такое мнение выразил политический деятель Николай Сванидзе.

Эксперт отметил, что стоит выделить среди других кандидатов жену политика – Юлию Навальную, которая до недавнего времени были в тени, но совсем недавно ее начали активно показывать в СМИ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Главред.

«Она имеет все необходимые качества для того, чтобы занять эту должность. Все прочие кандидатуры располагаются на заднем плане, но они все же есть», — заявил политик.

В тоже время Николай Сванидзе добавил, что на роль лидера российской оппозиции могут выбрать и другого кандидата. Среди них политик отметил следующих: экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель партии «Яблоко» Лев Шлосберг и представитель парламента Моксвы Илья Яшин.

Также весьма хорошим кандидатом Сванидзе называет Юрия Дудя, но тот занимается журналистикой и не планирует переходить в политику.

Ранее мы сообщали, что на телеканале «Россия 24» показали «виллу Навального».