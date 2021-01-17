В зоне ООС погибли восемь членов НВФ, «власти» умалчивают

Большинство лиц скончались по небоевым причинам

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Сторонники «Л/ДНР» в пабликах в социальных сетях занялись подсчетом смертей среди незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса. С нового года скончались восемь человек, среди них: Никита Якилинас, Иван Гаврыш, Антон Медовкин, Станислав Прокопенко, Валерий Кислинский, Данил Туркс, Вадим Кулик, Захар Кондратьев. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

«Наши серьезные потери в последнее время, которых как бы и нет, о которых уже давно не говорят… В память о недавно павших «героях» ЛДНР», – пишут в Сети.

Стоит отметить, что большинство лиц скончались по небоевым причинам. Несмотря на это, «власти» республик умалчивают о их смертях, хотя они и значительно превосходят боевые потери.

Стоит отметить, что «омбудсмен» квазиобразования ДНР Дарья Морозова заявила, что с первого до 15 января 2021 года никто не погиб, а на территориях ОРДЛО есть лишь двое раненых.

Ранее сообщалось, что «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.