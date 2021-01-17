Общество Технологии

Apple начала разработку смартфона iPhone со складным экраном

Не исключается, что до выхода подобной разработки в продажу пройдет несколько лет

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Корпорация Apple начала разработку смартфона iPhone с экраном, который можно будет сложить. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что новый гаджет компании сможет стать сильным конкурентом смартфонам от компании Samsung. По информации издания, в Apple уже создали прототип складных экранов. Пока что они будут применены только для внутреннего тестирования.

На текущий момент в американской корпорации еще не утвердили планы по выпуску новых моделей со складным экраном. В планах компании на ближайшее будущее выпустить более компактный смартфон. Размер экрана при развороте может быть равен 6,7-дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max.

Выпуск такой модели iPhone может стать для Apple серьезным шагом. В данный момент корпорация делают упор на работу над флагманскими моделями iPhone и iPad следующего поколения. Их выход запланирован на конец 2021 года.

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