Общество Политика

«Жест доброй воли» от «властей» Л/ДНР: не обошлось без Медведчука

Такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего

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Представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сказано в совместном заявлении «властей ЛНР и ДНР» на Минских переговорах, передает УРА-Информ.

Отмечается, что так называемые «власти ЛДНР» в одностороннем порядке решили передать украинскому государству при посредничестве Виктора Медведчука некоторых военнопленных.

«Такое решение было принято исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего. Этот день является хорошим поводом к тому, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия» — сообщают «власти ОРДЛО».

Ранее сообщалось, что в ОРДО местные жители поделились своим мнением по поводу статистики, которая была опубликована местными «властями». Местное «МВД» поделилось рекордными данными о массовых задержаниях граждан за нарушение комендантского часа.

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