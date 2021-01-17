Политика

Серьезные рокировки в СБУ: Зеленский принял 9 решений

В результате указов Зеленского, были назначены новые руководители управлений СБУ

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский за один день принял ряд кадровых решений. Он поменял руководство СБУ в некоторых областях. Об этом стало известно из указов, которые были обнародованы пресс-службой главы государства, передает УРА-Информ.

Так, стало известно, что указом №12/2021 от 16 января 2021 года был снят с должности Юрий Гончаров. Он занимал должность начальника управления Службы безопасности Украины во Львовской области. При этом, сразу же на его место был назначен Иван Осипчук указом №16/2021. В тот же день Осипчук был уволен с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области указом №11/ 2021.

Также Зеленский своим указом №15/2021 назначил Александра Наконечного на должность главы управления СБУ в Кировоградской области.

В указе №17/2021 сказано, что главой СБУ в Николаевской области стал Дмитрий Неведров.

Известно, что Анатолий Дублик был снят с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины решением президента Украины №10/2021. На его место указом №14/2021 был назначен Александр Кукса.

Также указом Зеленского №9/2021 был уволен с должности ректор Национальной академии СБУ Сергей Кудинов. На посту его сменил Андрей Черняк.

Ранее сообщалось, что представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. 

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