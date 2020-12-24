Десятки погибших: в ВСУ озвучили потери на Донбассе

Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек

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С начала 2020 года из-за боевых действий на временно оккупированных территориях Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих. С момента летнего режима прекращения огня и перемирия были убиты четыре защитника. Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Генштаба ВСУ, ранения в зоне проведения боевых действий получили 335 украинских бойцов. Во время перемирия пострадало 18 бойцов.

Самые активные боевые действия на востоке Украины наблюдаются на Мариупольском направлении, а также Авдеевка, Попасная и Торецкое.

Стоит отметить, что общее количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ на территории ООС 2020 года составляет 70 военнослужащих. Потери среди военнослужащих объясняются болезнями, несчастными случаями и самоубийствами.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».