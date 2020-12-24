Происшествия

Десятки погибших: в ВСУ озвучили потери на Донбассе

Наталия

Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек

Время чтения: 38 Секунд

С начала 2020 года из-за боевых действий на временно оккупированных территориях Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих. С момента летнего режима прекращения огня и перемирия были убиты четыре защитника. Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Генштаба ВСУ, ранения в зоне проведения боевых действий получили 335 украинских бойцов. Во время перемирия пострадало 18 бойцов.

Самые активные боевые действия на востоке Украины наблюдаются на Мариупольском направлении, а также Авдеевка, Попасная и Торецкое.

Стоит отметить, что общее количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ на территории ООС 2020 года составляет 70 военнослужащих. Потери среди военнослужащих объясняются болезнями, несчастными случаями и самоубийствами.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Отравление Навального: Госдеп США обвиняет ФСБ

США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального

Наталия

Украина отрицает получение финального отчета Ирана о катастрофе МАУ

Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не завершается в течение одного календарного года с момента катастрофы

Наталия

Смертельная стрельба: под Одессой мужчина стрелял в авто

Убийство произошло около 8:30 утра в районе села Ставрово Подольского района Одесской области

Наталия

Гонки по-киевски: убегавший от полиции водитель выстрелил себе в голову

Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову

Наталия

Катастрофа МАУ: Иран передал Украине финальный отчет

Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки

Наталия

Преступления РФ: Резников объяснил, почему Украина не может обратиться в Международный суд

Суд в Гааге недавно принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap