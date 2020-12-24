Связь с «правым сектором»: РФ обвиняет Гиркина в предательстве

Гиркин проводил переговоры с „Правым сектором“ во время начала боевых действий на востоке Украины, отметил Кургинян

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Бывший командир подразделений незаконных вооруженных формирований самоправозглашенной «ДНР» Игорь Гиркин после бегства из Славянска, который он совершил в 2014 году якобы хотел разобраться с членом НВФ, лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном, когда тот напрямую обозвал его предателем. Об этом Кургинян заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на Youtube-канале «Соловьев LIVE», передает УРА-Информ.

Кургинян сообщает о наличии у него якобы убедительных доказательств того, что Гиркин проводил переговоры с „Правым сектором“ во время начала боевых действий на востоке Украины. Помимо этого, бывший премьер „ДНР“ Александр Бородай сказал, что Гиркин собирался бежать дальше и действовать по плану».

«Я считаю, что план предполагал полную сдачу Донбасса и бегство Гиркина и мятеж на юге в условиях физической ликвидации Путина… сбитый самолет… Это была совместная композиция» — отметил он.

Кургинян также добавил, что если бы Гиркин начал расправляться в Славянске с людьми, которые хотели войти в состав РФ.

«Он, придя начал расправляться со всеми местными ребятами, которые пришли ему помогать. Кто такой первый народный мэр Славянска Понамарев Слава и другие? Он же с ними расправлять начал» — добавил чиновник.

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