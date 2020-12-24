«Нас умоляли и заставляли»: Зеленская рассказала о переезде на госдачу

Супруги долго сопротивлялись переезду в загородную резиденцию президента

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Супруга шестого президента Украины Елена Зеленская рассказала, что переезд их семьи в государственную резиденцию президента в Конча-Заспе был инициативой охраны главы государства.

Об этом она заявила в интервью НВ, передает УРА-Информ.

«Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности. Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает. И госохрана не может полностью выполнять свою работу », — прокомментировала первая леди.

Зеленские, по ее словам долго сопротивлялись, но в итоге пришлось переехать.

«Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Возможно, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы », — отметила супруга президента.

Также Зеленская отметила, что на президентской даче они сняли люстры, а в некоторые помещения и вовсе не заходят.

«Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили в серый цвет », — подчеркнула супруга президента Украины.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».