Политика

Особый статус Донбасса: Зеленский подписал закон

Наталия

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net/ru/n3238854

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает до конца 2021 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт Рады.

«24.12.2020 Возвращено с подписью от президента», — отметили в ведомстве.

Данным законопроектом предлагается пролонгировать действие закона, который был введен ранее «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Стоит отметить, что президент подписал документ, и действие данного закона продлено до 31 декабря 2021 года включительно.

Также известно, что ВР уже не раз продлевала на год срок действия этого закона.

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский совместно со своей семьей планирует отдохнуть на новогодние праздники в карпатской резиденции «Синегора», которая находится в Гуте Ивано-Франковской области. 

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Наталия

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