Происшествия

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: в ГБР вручили подозрения командованию

Наталия

Следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение под Чугуевом. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили представители ГБР во время брифинга, передает УРА-Информ. В руки правоохранителей попали убедительные доказательства вины определенной группы ответственных лиц. На их основании подозреваются […]

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Следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение под Чугуевом.

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили представители ГБР во время брифинга, передает УРА-Информ.

В руки правоохранителей попали убедительные доказательства вины определенной группы ответственных лиц. На их основании подозреваются лица, которые напрямую причастные к организации учебных полетов под Харьковом. Такие лица нарушили свои служебные обязанности, в результате этого самолет с курсантами потерпел катастрофу.

“Мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, к  утверждавшему план полетов с нарушениями, также сообщено о подозрении командующему Воздушных сил ВСУ, допустившему  халатность по выполнению своих служебных обязанностей, что послужило причиной трагедии”, – заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

Отмечается, что в особенности генерал-лейтенанта Дроздова подозревают в небрежном отношении к своим служебным обязанностям, которые повлекли за собой необратимые последствия, а именно — гибель людей. Дроздову грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Руководству управления полетов под Чугуевом грозит до 15 лет тюрьмы за грубые нарушение правил полетов, а также подготовки к ним.

Причастность подозреваемых была доказана экспертизами. ГБР планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения виновным в страшной авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ан-26, который потерпел крушение под Чугугевом, зхавершает свою работу, так как были установлены причины трагедии. 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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