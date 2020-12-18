Технологии

Игра, которую ждал весь мир, была удалена PlayStation через неделю после выхода

Наталия

Компания Sony Interactive Entertainment убрала из PlayStation Store новую видеоигру Cyberpunk 2077. Это произошло из-за частых жалоб пользователей, которые приобрели игру, и жаловались на баги. Такая мера есть временной. Об этом говорится на сайте компании, передает УРА-Информ. Пользователям, купившим игру, обещают вернуть денежные средства. «Мы хотим, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы […]

Время чтения: 42 Секунд

Компания Sony Interactive Entertainment убрала из PlayStation Store новую видеоигру Cyberpunk 2077. Это произошло из-за частых жалоб пользователей, которые приобрели игру, и жаловались на баги. Такая мера есть временной. Об этом говорится на сайте компании, передает УРА-Информ.

Пользователям, купившим игру, обещают вернуть денежные средства.

«Мы хотим, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку Cyberpunk 2077», — отметили в компании.

Однако, в Sony не назвали дату, когда планируют вернуть новую долгожданную игру в магазин.

Также отмечается, что люди, которые уже приобрели Cyberpunk 2077 и не хотят возврата средств, смогут в дальнейшем пользоваться видеоигрой.

Стоит отметить, что игра вышла 10 декабря 2020 года

Ранее сообщалось, что технологический гигант тестирует новую функцию в настольной версии поисковой системы. Темный режим может пригодиться при использовании браузера при работе в ночное время. 

Про автора:

Наталия

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