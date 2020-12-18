Долетались: из-за полетов в Крым с начала года арестовано 104 самолета

С начала текущего года судами был наложен арест на 104 авиасудна, которые совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией украинский Крым. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ. Венедиктова подчеркнула, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах АР Крым — исключителльно украинская территория. «В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест […]

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С начала текущего года судами был наложен арест на 104 авиасудна, которые совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией украинский Крым. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УРА-Информ.

Венедиктова подчеркнула, что воздушное пространство и территориальные воды в пределах АР Крым — исключителльно украинская территория.

«В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинском Крыму», — добавила Венедиктова.

Также в Офисе Генпрокурора заявили, что с начала года было арестованы 50 морских судов, которые противозаконно заходили в закрытые морские порты Крымского полуострова под флагами иностранных государств.

«Следующим шагом будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права», — подчеркнула Венедиктова.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ан-26, который потерпел крушение под Чугугевом, завершает свою работу, так как были установлены причины трагедии.