Пентагон анонсировал решающий этап войны в Украине: Волландер сказала, чего скоро ожидать

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«То, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев может быть решающим моментом. Мы сконцентрировался свое внимание на том, чтобы предоставить официальному Киеву военные средства, которые ему нужны для защиты собственного народа, а также территорий», – заявила помощник главы Минобороны Америки по делам международной безопасности Селести Волландер.

К сожалению, в Пентагоне не стали раскрывать того, что вообще будет происходить. На этом фоне поступают заявления от разных источников о том, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на врага. Однако официальные источники не называют никаких конкретных дат или действий.

Напомним, важная печать вскрыта – Арестович рассказал, как теперь изменятся военные действия.