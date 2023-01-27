Выбор на УРА

Пентагон анонсировал решающий этап войны в Украине: Волландер сказала, чего скоро ожидать

Родион Власов

В ключевом оборонном ведомстве Соединенных Штатов рассказали о том, каковы перспективы войны в Российской Федерации против Украинского государства.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«То, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев может быть решающим моментом. Мы сконцентрировался свое внимание на том, чтобы предоставить официальному Киеву военные средства, которые ему нужны для защиты собственного народа, а также территорий», – заявила помощник главы Минобороны Америки по делам международной безопасности Селести Волландер.

К сожалению, в Пентагоне не стали раскрывать того, что вообще будет происходить. На этом фоне поступают заявления от разных источников о том, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на врага. Однако официальные источники не называют никаких конкретных дат или действий.

Напомним, важная печать вскрыта – Арестович рассказал, как теперь изменятся военные действия.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Данилов анонсировал принятие важных оборонных решений, касающихся областей Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты важные оборонные решения для каждой области Украины.

Родион Власов

Байден послал сигнал Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что может начаться весной

Источник из Офиса Президента заявил о том, что глава Соединенных Штатов Джозеф Байден своим недавним выступлением фактически заставил президента Украины Владимира Зеленского войти в особое положение.

Родион Власов

У Зеленского был серьезный разговор с НАТО: ВСУ раскрыли, о чем договаривался президент

Вооруженные силы Украины обратили внимание на то, что рассказал лидер Украины Владимир Зеленский касательно беседы с Генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Родион Власов

У Залужного новое требование к Зеленскому: инсайдер ОП сказал, чем недоволен Главком

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мог столкнуться с непростой ситуацией, которая напрямую зависит от президента Владимира Зеленского.

Родион Власов

ВСУ оставили Соледар: официальный источник сказал, что произошло

Речник Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил тот факт, что воины Украинского государства оставили один из ключевых оборонительных населенных пунктов на Донбассе.

Родион Власов

Военный корабль армии РФ Адмирал Горшков с ядерным оружием направляется в сторону США

Оснащенный ядерными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» российский фрегат «Адмирал Горшков» был замечен на радарах в нейтральных водах Атлантического океана.

Recent Post

Top Category