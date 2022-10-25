ВСУ освободили еще больше Херсонщины: военные сообщили о новых успехах на передовой

Вооруженные силы Украины показали настоящий успех на передовых позициях южного фронта. Как оказалось, Херсонская область стала еще более свободной от оккупационных сил Российской Федерации по состоянию на 25 октября.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 октября украинцы успели освободить около 90 населенных пунктов Херсонщины. Данную информацию подтвердили и представители ОК «Юг». Более того, на вышеупомянутых территориях уже начали проводить стабилизационные мероприятия.

Так же представители ВСУ сообщили, что в деоккупированных населенных пунктах проживают примерно 12 000 человек, которые в скором времени будут иметь возможность вернуться в свои дома.

На этом фоне многие ждут еще больше успехов от ВСУ на передовой Херсонской области. Зная силы ВСУ, оккупанты даже решили эвакуировать местное население Херсона в РФ и на левый берег Днепра.

Напомним, как Путин собирается «объяснять» россиянам потерю Херсона: Пионтковский выяснил.