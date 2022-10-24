Британцы сообщили, о чем Шойгу говорил с ними на самом деле: вскрылась новая правда

Стали известны подробности разговора министра обороны России Сергея Шойгу и его британского коллеги Бена Уоллеса. Выяснилось, что сторона РФ снова исказила некоторые детали заявлений в своих СМИ.

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Об этой информации сообщило Министерство обороны Великобритании в «Твиттере», передает «УРА-Информ».

Министерство обороны Великобритании сообщило, что инициатором телефонных переговоров между главами военных министерств была российская сторона. Во время беседы Шойгу заявил, что Великобритания поддерживает планы Украины по «усилению» войны.

«Министр обороны отверг эти обвинения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для дальнейшей эскалации. Министр обороны так же подтвердил поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства и более широкого международного сообщества наряду со стремлением к разрядке конфликта», – говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

A statement on Defence Secretary Ben Wallace's call with Russian Defence Minister Sergei Shoigu: pic.twitter.com/BbQ9muxKeC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2022

Как сообщалось ранее, ВС РФ готовятся отходить еще дальше по фронту: военкоры России признались в плачевной ситуации.