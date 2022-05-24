Зеленский попросил Дуду ввести войска в западные регионы Украины: источник ОП сообщил важные данные

По неподтвержденной информации глава Украинского государства Владимир Зеленский решил в неофициальном порядке обратиться к президенту Польше Анджею Дуде. Он попросил того о том, чтобы польский лидер направил собственные войска в западные регионы нашей страны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сообщил о том, что Зеленский попросил Дуду отправить польские войска на территорию Западной Украины. Делается это для того, чтобы освободить группировку Вооруженных сил Украины на границе с Республикой Беларусь. Генштаб намерен использовать данные силы для того, чтобы стабилизировать восточный фронт», – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, какой ответ предоставил Дуда, и согласился ли он на подобную задумку. Тем не менее, известно, что Польша пытается всячески поддерживать Украину не только финансово, но и военной техникой.

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