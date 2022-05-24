Происшествия

В Херсонской области вторая Буча – Денисова рассказала, какие зверства творят русские

Омбудсмен Людмила Денисова опубликовала весьма печальное сообщение, в котором идет речь об очередных зверствах представителей ВС Российской Федерации. Выяснилось, что военные насилуют не только несовершеннолетних девушек, но и лиц других полов и возрастов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В Херсонской области происходит вторая Буча. В том регионе рашисты изнасиловали девочек, которым было 12 и 15 лет. Сделали то же самое с шестимесячным ребенком. Делали это чайной ложкой. Насиловали и двухлетних близнецов на глазах у матери, а также трехлетнего мальчика…», – сказано в начале сообщения.

Денисова добавила в конце, что, к сожалению, мальчики скончались из-за полученных травм. На этом фоне неизвестно, будут ли наказаны преступники, совершившие столь вопиющие акты издевательства. Однако на протяжении 3-х месяцев ВСУ уничтожают оккупантов по всем линиям фронта, пытаясь, таким образом, мстить врагам за детей Украины.

Напомним, Китай нанес новый удар по РФ: СМИ выяснили, что решили снизить в КНР.

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