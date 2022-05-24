Происшествия

Кремль готовит атаки на ряд городов Украины: «МИ-6» передали новые данные

Западная разведка предоставила важную информацию в Офис Президента, которая поможет соответствующим образом сдерживать российских оккупантов от продвижения. Оказывается, если источник прав, довольно скоро произойдут сразу две атаки по крупным городам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 передали данные разведки в Офис Президента, а также Генштаб. В них говорится о том, что Кремль планирует устроить несколько отвлекающих атак на Запорожье, а также Николаев. В Херсон, а также Гуляй Поле решили перебросить дополнительные силы, цель которых заключается в прорыве и сдерживании фронта», – сказано в сообщении.

Цель всего вышеупомянутого заключается в нарушении логистики и мобильности ВСУ на Донбассе.  Вполне возможно, что Кремль боится больших поставок сил и вооружения в Донецкую и Луганскую области, а потому решился на подобный шаг. Однако точной информации по этому поводу, к сожалению, нет.

Как сообщалось ранее, Зеленский сказал, что думает о запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет: важное заявление.

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