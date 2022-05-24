Политика

Самое популярное издание Германии раскритиковало Шольца: он не хочет победы Украины?

Все больше критики против немецкого канцлера

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Самая популярная немецкая ежедневная газета BILD в выпуске понедельника риторически задается вопросом, хочет ли канцлер Олаф Шольц победы Украины в противостоянии с российским агрессором.

Согласно нарративу самой популярной немецкой газеты, когда Олаф Шольц говорит о войне в Украине, миллионы людей в Германии и Европе ожидают узнать, скоро ли канцлер отправится в Киев и когда Украина получит тяжелое вооружение, необходимое для дать отпор российскому агрессору, отмечает УРА-Информ.

Как пишет Bild, Шольц не сообщает эту информацию, но воздерживается от ответа на призывы и увещевания даже со стороны собственного правительства.

По данным издания, канцлер Германии находится в оборонительном режиме. В качестве примера издание приводит тот факт, что немецкий оружейный гигант Rheinmetall 22 апреля обратился к федеральному правительству с просьбой поставить Украине 100 танков Marder, но до сих пор решение не принято. Согласно официальной позиции правительства Бундесвера, оно не может поставлять танки (типа «Мардер») из своих запасов. Судя по информации из немецкой газеты, правда в другом. Согласно внутреннему документу, имеется до 32 таких танков.

Во внутреннем письме министерства обороны Германии, которое получило издание Bild, говорится, что первый из 100 танков Marder, находящихся на вооружении Rheinmetall, может быть приведен в боевую готовность «в течение шести недель». Остальные до 15 мес. Это означает, как пишет Bild, что если правительство Германии согласилося б на соглашение между оборонным предприятием и правительством Украины в марте, то первый танк Marder мог бы уже неделями быть в Украине.

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