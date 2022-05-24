Политика

Арестович рассказал, где на Донбассе существует реальная угроза второго Мариуполя

Тяжелая ситуация на данный момент в Северодонецке.

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На данный момент на Донбассе существует реальна угроза окружения украинских войск и повторение ситуации с Мариуполем. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью Марку Фейгину он отметил, что  на данный момент очень тяжелая ситуация вблизи Северодонецка. Там больше всего россияне угрожают со стороны Попасной, где российские оккупанты приблизились к трассе Бахмут – Лисичанск на расстояние “огневого контроля” артиллерией, пишет УРА-Информ.

“Северодонецк – крупный город, угроза “второго Мариуполя” там существует в значительной степени. Это уже в каком-то смысле Мариуполь на начальных фазах. Окружат – не окружат, посмотрим”, – сказал советник главы ОП. 

Аресвтоич добавил, что от Северодонецка до выхода на границы Луганской области остается очень мало. Если россияне смогут взять Северодонецк это скажется на улучшении морального состояния их войск и поможет российской власти общаться с населением внутри РФ, поскольку будет преподнесено, как большая победа.

Ранее мы сообщали, что угроза со стороны Беларуси реальна.

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