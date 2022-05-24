Колумбийские солдаты будут обучать украинцев: они лучшие в своем деле

Будут помогать в методах разминирования.

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Повышение квалификации украинских солдат. С этой целью в Европу прибудет группа колумбийских военнослужащих для обучения украинцев приемам разминирования.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Колумбии. Эксперты из Колумбии, которая является партнером НАТО, были приглашены для проведения учений Соединенными Штатами, заявил министр обороны Колумбии Диего Молано, пишет УРА-Информ.

– Обучение будут проводить 11 военных инженеров, которые отправятся в соседнее с Украиной государство-член НАТО, – сказал Молано.

По данным ООН, почти 60-летний внутренний конфликт между вооруженными силами, левыми повстанцами, правыми и наркокартелями сделал Колумбию одной из самых заминированных стран мира.

Согласно правительственным данным, с 1990 года от наземных мин в Колумбии погибли 2342 человека и около 10 000 получили ранения.

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