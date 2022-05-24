Общество

Колумбийские солдаты будут обучать украинцев: они лучшие в своем деле

Будут помогать в методах разминирования.

Время чтения: 37 Секунд

Повышение квалификации украинских солдат. С этой целью в Европу прибудет группа колумбийских военнослужащих для обучения украинцев приемам разминирования.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Колумбии. Эксперты из Колумбии, которая является партнером НАТО, были приглашены для проведения учений Соединенными Штатами, заявил министр обороны Колумбии Диего Молано, пишет УРА-Информ.

– Обучение будут проводить 11 военных инженеров, которые отправятся в соседнее с Украиной государство-член НАТО, – сказал Молано.

По данным ООН, почти 60-летний внутренний конфликт между вооруженными силами, левыми повстанцами, правыми и наркокартелями сделал Колумбию одной из самых заминированных стран мира.

Согласно правительственным данным, с 1990 года от наземных мин в Колумбии погибли 2342 человека и около 10 000 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что угроза со стороны Беларуси реальна.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине сказали, ждать ли всеобщей мобилизации в РФ: мнение депутата Наливайченко

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко спрогнозировал, как пойдет дело с мобилизацией на территории Российской Федерации. По его словам, такой расклад событий будет максимально невыгоден для Кремля.

Pfizer и Sanofi больше не будут поставлять вакцины в РФ: Береза сказал, что произошло

Бывший народный депутат и нынешний политический обозреватель Борислав Береза сообщил, что отныне народ РФ не может закупать качественные лекарства, защищающие от коронавируса. Была названа официальная версия подобного решения со стороны Запада.

«Таких операций никогда в истории человечества не было»: стали известны подробности военных в Мариуполе

Спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны

Зеленский сказал, что думает о запрете выезда за границу мужчинам от 18 до 60 лет: важное заявление

Глава Украинского государства решил ответить на петицию, которая собрала десятки тысяч голосов. Люди требовали, чтобы власти Украины разрешили всем желающим лицам мужского пола от 18 до 60 лет покидать территорию страны.

Жители Мариуполя жалуются на “гуманитарку ” от оккупантов: это какая-то жижа

Это признают даже так называемые “волонтеры”.

«Все это большой обман людей»: оккупанты сделали заявление о восстановлении Мариуполя

Восстановить город можно только при условии отсутствия боевых действий, наличии плана и специалистов