Политика

Путин хочет поставить весь мир на колени – Порошенко рассказал о намерениях главы Кремля

Бывший президент Украины и нынешний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова высказался о главе Кремля в своеобразном тоне. На сей раз народный депутат сказал, что президент страны-оккупанта намерен наказать не только Украину, но и весь мир.

Время чтения: 33 Секунд

Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Путин хочет поставить весь мир на колени с помощью создания глобального продовольственного кризиса. Для этого он блокирует все морские порты в Украине. Когда выступал в стенах Рады, предложил 4 способа, чтобы деблокировать порты», – сказал в начале Порошенко.

По его словам, первым шагом является соответствующая позиция ООН о встречном блокировании торговых флотов РФ. Второй заключается в безопасности торговых флотов, которая должна гарантироваться представителями НАТО. Третий шаг – это предоставление ВСУ противовоздушных и противокорабельных вооружений. Четвертый, заключительный шаг, заключается в создании сухих портов на западных границах.

Как сообщалось ранее, еще над одним населенным пунктом был поднят флаг Украины: люди запечатлели радостный момент.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович раскрыл, что Кремль будет преподносить россиянам как «победу» в Украине: детали заявления

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что Российская Федерация намерена по-особенному представлять свои достижения на территории Украинского государства. По его словам, своеобразная «победа» Кремля будет заключаться во взятии определенных территорий.

Китай нанес новый удар по РФ: СМИ выяснили, что решили снизить в КНР

На протяжении долгого времени Китай рассматривали в качестве надежного партнера для Российской Федерации. Однако не так давно власти КНР и предприятия начали демонстрировать совершенно иную позицию, которая в будущем может сильно навредить РФ.

Это не Украина: Байден готов применить силу для защиты Тайваня

В отношении Киева была другая реакция.

Медведчук дал показания против Порошенко: стали известны новые факты

Вполне возможно, что Порошенко ждет очень серьезный суд.

Разведка сообщила, что Кремль будет делать с пленными «азовцами»: подробности

Офис Президента получил данные от известной разведывательной службы Запада «МИ-6». Выяснилось, что власти Российской Федерации подготовили незавидную судьбу для защитников «Азовстали», которых уже сегодня все в Украине называют героями.

Во Франции назвали новые сроки вступления Украины в ЕС: ждать придется долго

Пишут, что на это потребуется 15-20 лет.