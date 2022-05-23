Путин хочет поставить весь мир на колени – Порошенко рассказал о намерениях главы Кремля

Бывший президент Украины и нынешний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова высказался о главе Кремля в своеобразном тоне. На сей раз народный депутат сказал, что президент страны-оккупанта намерен наказать не только Украину, но и весь мир.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Путин хочет поставить весь мир на колени с помощью создания глобального продовольственного кризиса. Для этого он блокирует все морские порты в Украине. Когда выступал в стенах Рады, предложил 4 способа, чтобы деблокировать порты», – сказал в начале Порошенко.

По его словам, первым шагом является соответствующая позиция ООН о встречном блокировании торговых флотов РФ. Второй заключается в безопасности торговых флотов, которая должна гарантироваться представителями НАТО. Третий шаг – это предоставление ВСУ противовоздушных и противокорабельных вооружений. Четвертый, заключительный шаг, заключается в создании сухих портов на западных границах.

Как сообщалось ранее, еще над одним населенным пунктом был поднят флаг Украины: люди запечатлели радостный момент.