Еще над одним населенным пунктом был поднят флаг Украины: люди запечатлели радостный момент

Немало городов, а также сельских поселков были освобождены от российских оккупантов, которые, как известно, всеми силами пытались удерживать свои позиции. Так, недавно уже в Харьковской области над еще одним селом был поднят государственный флаг.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Поднятие Государственного Флага Украины бойцами 227 батальона 127 бригады Территориальной Обороны над украинской деревней Рубежное, что находится в Харьковской области», – сказано коротко в сообщении.

Насчет других заслуг в Харьковской области пока ничего не сообщается. Известно только то, что ВСУ подбили там немало вражеской техники и уничтожили столько же личного состава российских оккупационных сил. Впрочем, на этом фоне пока никто не знает, когда ВС РФ удастся выбить из Харьковской области вообще.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты уничтожили синагогу в Мариуполе: СМИ опубликовали возмутительные кадры.