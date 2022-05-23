Источник сообщил, что ждет мир в условиях кризиса: опубликован тревожный прогноз

Инсайдер из Офиса Президента представил информацию, где речь идет о возникающих условиях во время усугубляющихся экономических проблем. Эксперты считают, что соответствующий ряд кризисов приведет к росту преступности в акваториях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил о том, что мировой экономический, а также продовольственные кризисы инициируют трек, который увеличит случаи морского пиратства. Уже многие начинают об этом говорить», – сказано в сообщении.

Если вышеупомянутое произойдет, то уровень преступности, в свою очередь, тоже пойдет вверх. Из-за такого расклада событий кризисы могут только усугубиться из-за уровня бандитизма. Впрочем, сейчас западные специалисты прорабатывают трек, как можно этого избежать. Однако о соответствующих решениях пока никто не сообщал. Возможно, информация по поводу этого появится временем позже.

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