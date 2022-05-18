Политика

В США заявили, что Украина имеет право быть членом НАТО и без ПДЧ

Украина имеет шанс стать членом НАТО и без этапа Плана действий по членству

Время чтения: 26 Секунд

Дипломаты Соединенных Штатов Америки считают, что украинское государство имеет право быть членом НАТО и без Плана действий по членству. Об этом сообщила Кристина Квин, руководитель дипмиссии США в интервью Европейской правде, передает УРА-Информ.

«Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при попытке штурма «Азовстали» погиб 19-летний житель временно оккупированных территорий Донбасса Данил Павлов. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В США начали говорить о введении своих сил в Украину: Пинкус спрогнозировал, чем это закончится

Глава Республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус сообщил о том, что Америка может всерьез взяться за ВС РФ в Украинском государстве. По его словам, история знает достаточно похожих примеров.

Северная Корея готовит провокации во время визита Байдена

Могут запустить межконтинентальную баллистическую ракету

РФ и Украина приостановили переговоры: Подоляк сказал, что произошло

По определенным причинам Москва и Киев перестали участвовать в мирных соглашениях. Непосредственный представитель власти Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры возобновятся позже, однако уже, возможно, в совершенно новом формате.

Арестович признался, что Украина освободит оккупированные территории вооруженным путем

Советник главы Офиса президента Украины сделал важное заявление.

Эвакуация из Азовстали стала результатом тактической договоренности между Украиной и Россией – ISW

Однако Кремль снова может обмануть.

Возвращение в СССР – Россия может пойти на еще один странный шаг

Один из местных депутатов предложил вернуться к флагу Советского Союза.