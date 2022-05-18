В США заявили, что Украина имеет право быть членом НАТО и без ПДЧ

Украина имеет шанс стать членом НАТО и без этапа Плана действий по членству

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Дипломаты Соединенных Штатов Америки считают, что украинское государство имеет право быть членом НАТО и без Плана действий по членству. Об этом сообщила Кристина Квин, руководитель дипмиссии США в интервью Европейской правде, передает УРА-Информ.

«Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при попытке штурма «Азовстали» погиб 19-летний житель временно оккупированных территорий Донбасса Данил Павлов.