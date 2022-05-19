ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Дементеевка теперь снова под контролем Украины.

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Украинские военные продолжают свое наступление в Харьковской области. ВСУ удается освобождать населенные пункты и все новые и новые территории.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об последних успехах украинской армии за последнее время. Он отметил, что ВСУ удалось освободить населенный пункт Дементеевка, пишет УРА-Информ.

“Сегодня (18 мая – ред.) наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементеевка. Продолжается активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество к тем помещениям, которые уцелели”, – сообщил он.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать украинские территории. Российская армия из-за этого отступает в этом направлении. Фактически российская армия сейчас сосредоточена в Харьковской области только на Изюмском направлении, но и там особых успехов у россиян нет.

Ранее мы сообщали, что в США заявили, что Украина имеет право быть членом НАТО и без ПДЧ.