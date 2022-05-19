Происшествия

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Дементеевка теперь снова под контролем Украины.

Время чтения: 39 Секунд

Украинские военные продолжают свое наступление в Харьковской области. ВСУ удается освобождать населенные пункты и все новые и новые территории.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об последних успехах украинской армии за последнее время. Он отметил, что ВСУ удалось освободить населенный пункт Дементеевка, пишет УРА-Информ.

“Сегодня (18 мая – ред.) наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементеевка. Продолжается активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество к тем помещениям, которые уцелели”, – сообщил он.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать украинские территории. Российская армия из-за этого отступает в этом направлении. Фактически российская армия сейчас сосредоточена в Харьковской области только на Изюмском направлении, но и там особых успехов у россиян нет.

Ранее мы сообщали, что в США заявили, что Украина имеет право быть членом НАТО и без ПДЧ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Российские оккупанты уничтожили синагогу в Мариуполе: СМИ опубликовали возмутительные кадры

Военные силы РФ в очередной раз продемонстрировали вопиющий акт невежества. Очевидцы увидели, что русские уничтожили здание «старой синагоги», которая являлась местной достопримечательностью для евреев и любителей истории.

В Украине погиб еще один российский полковник: он продержался всего месяц

Очередные потери среди высокопоставленных россиян.

«Власти» «ДНР отправляют на войну даже детей, – волонтеры из ОРДЛО

Они возмущены тем, что на войну в ОРДО «власти» отправляют даже детей

Стрелков анонсировал наступление ВСУ на Донбасс: экс-боевик сказал, чего ждать РФ

Один из самых известных сепаратистов и российских боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил о том, что Российская Федерация терпит крупное поражение на фронте. Более того, он сказал, что в скором времени силы ВСУ будут пробивать места скопления солдат РФ.

Рядом с Землей пролетит огромный астероид: существует ли опасность

Момент пролета должен произойти 22 мая

Российские оккупанты снова убили мирных граждан Украины: ВСУ сообщили печальные новости

Армия РФ продолжает удивлять общественность своей жестокостью и возмутительными действиями. За 17 мая представители ВС России убили более 6 мирных граждан Донбасса. Более того, почти столько же пострадали из-за обстрелов.