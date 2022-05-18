«Власти» «ДНР отправляют на войну даже детей, – волонтеры из ОРДЛО

Они возмущены тем, что на войну в ОРДО «власти» отправляют даже детей
В Мариуполе при попытке штурма «Азовстали» погиб 19-летний житель временно оккупированных территорий Донбасса Данил Павлов. Об этом сообщают местные волонтеры в социальных сетях, передает УРА-Информ.
«Дети гибнут. Пацаненку не было 19 лет. С*ки! Да что ж вы творите? Вам мало мужиков мобилизованных, никогда не державших в руках оружие. Сейчас под мобилизацию попадут дети с 16 лет и женщины? Такие указы „глав“ „республик“ тиражируются в сети», – шокирована волонтер Лика Искра.
Она также предлагает так называемым «главам» ОРДЛО отправлять на эту кровавую бойню их собственных детей.
«Отправьте, бл**ь, своих детей на передок и жен. Мало мяса? Отпускайте „ополченцев“ из СИЗО и лагерей, которых вы туда упаковали. Их заявлениями забиты „администрации“ этих „глав“ и другие структуры „республик“», – добавила она.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже не пытается атаковать украинское государство со всех сторон, чтобы закончить войну как можно быстрее. Сейчас Россия выбрала тактику последовательного выполнения поставленных задач.
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