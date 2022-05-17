В Украине решили жестко ударить по «ОПЗЖ»:  инсайдер ОП сказал, что собираются делать власти

Как известно, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» часто связывают с Российской Федерацией. По этой причине, вероятно, власти Украинского государства решили по-серьезному взяться за функционеров данной политсилы.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил, что функционеры ОП будут реализовывать схему по продаже собственности народных депутатов от «ОПЗЖ». Сумма отката достигает 40-50% или с уплатой процента при переоформлении собственности», – коротко подмечено в сообщении.

При этом неизвестно, реагируют ли хоть как-то народные депутаты от фракции «ОПЗЖ» на подобные слухи. Однако известно, что, в самом деле, даже среди общественных лиц рост гнева по отношении к партии, которую часто называют пророссийской, замечается все чаще.

Как сообщалось ранее, Арестович озвучил, какую часть армии РФ потеряла в Украине.