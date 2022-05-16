Общество

Арестович озвучил, какую часть армии РФ потеряла в Украине

Россия тратит массу усилий, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области

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Российская Федерация в ходе войны на территории Украины потеряла треть своей армии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Они могут взять еще две деревни какие-нибудь. Это ничего не изменит. Они здесь проиграли… между ЕС, Китаем и США „четвертая сила“ возникла. И кончилось все это взятием Попасной», – отметил Арестович.

Это, по мнению советника ОПУ, означает полный крах России и победу Украины.

«Я просто знаю, какая у нас там оборона, они не пройдут, им не хватит сил и средств, как их не бросай, этих несчастных резервистов, которых они там призывают, подготовили — бросили. Четыре дня подготовки. Вот и все. Это крах вообще-то. А крах мы дополируем, когда перейдем в контрнаступление. Поэтому мы все вернем обратно, домой, включая Крым и Донбасс», – добавил он.

Ранее сообщалось, что морги, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не выдают родным тела принудительно мобилизированных мужчин, и погибших на фронте. 

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