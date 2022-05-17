Эвакуация из Азовстали: все, что известно на данный момент

Вчера вечером, 16 мая, началась эвакуация украинских военных из Азовстали.

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Вчера, 16 мая, начался процесс эвакуации украинских защитников из территории Азовстали в Мариуполе. Сначала информация появилась от российских СМИ, а потом и международные начали сообщать об эвакуации.

Отмечалось, что из-под завалов вывели тяжелораненых украинских бойцов, также здание Азовстали покинули и другие военные, пишет УРА-Информ.

Официальная информация от украинских властей появилась только ближе к 00:00 17 мая. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината Азовсталь.

“16 мая из “Азовстали” в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена”, – отметила она.

В своем обращении эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский: “Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело ранены, им оказывается помощь. Украинские герои нужны Украине живыми”.

Ранее мы сообщали, что войска РФ в Мариуполе пытаются запустить работу порта.