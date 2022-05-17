Общество

Эвакуация из Азовстали: все, что известно на данный момент

Вчера вечером, 16 мая, началась эвакуация украинских военных из Азовстали.

Время чтения: 52 Секунд

Вчера, 16 мая, начался процесс эвакуации украинских защитников из территории Азовстали в Мариуполе. Сначала информация появилась от российских СМИ, а потом и международные начали сообщать об эвакуации.

Отмечалось, что из-под завалов вывели тяжелораненых украинских бойцов, также здание Азовстали покинули и другие военные, пишет УРА-Информ.

Официальная информация от украинских властей появилась только ближе к 00:00 17 мая. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината Азовсталь.

“16 мая из “Азовстали” в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена”, – отметила она.

В своем обращении эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский: “Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжело ранены, им оказывается помощь. Украинские герои нужны Украине живыми”.

Ранее мы сообщали, что войска РФ в Мариуполе пытаются запустить работу порта.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович озвучил, какую часть армии РФ потеряла в Украине

Россия тратит массу усилий, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области

Пресс-конференция родных защитником Азовстали: главное

Жены и матери украинцев обращаются к президенту Турции Эрдогану с просьбой спасти их родных из ада в Мариуполе, из ада «Азовстали»

Арестович озвучил, когда Украина будет готова наступать

Готовность нашей армии связана с получением достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров

Эксперты рассказали, почему сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя

Для вывоза 600 раненых, туда необходимо доставить не менее 500 пустых автомобилей

В оккупированной Херсонской области начался кризис: ситуация тяжелая

У местного населения большие проблемы из-за оккупации.

Граждане Украины начали массово возвращаться на Родину: СМИ рассказали, что происходит на границе

Жители Украинского государства перестали бояться глобальной войны на всей территории своей страны. В Госпогранслужбе уже начали сообщать о том, что поток на въезд Украину уже начал превышать аналогичное движение на выезд.