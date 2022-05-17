Политика

Россия готовится к сдаче Крыма – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины отметил важный момент из последних заявлений Кремля.

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Последние заявления в Кремле могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к сдаче Крыма. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live Арестович прокомментировал последние заявления Москвы о “территориальных спорах” по поводу Крыма. Он отмечают, что такие заявления могут свидетельствовать о том, что оккупационная федерация готовит морально население к сдаче полуострова. Ведь раньше в Кремле говорили, что это территория России, а не территориальные споры, пишет УРА-Информ.

“До этого же не было никаких территориальных споров, был “референдум людей”, который  “навеки решил быть с Россией”, а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной. Песков никогда просто так ничего не говорит. Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет “территориальным спором”, – заявил он.

Ранее Арестович озвучил, какую часть армии РФ потеряла в Украине.

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