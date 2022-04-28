Арестович рассказал, когда Украина пойдет в наступление по всем линиям фронта

Советник главы Офиса президента раскрыл план Киева.

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Украине еще нужно подождать для того, чтобы пойти в наступление на тех фронтах, где стоят оккупанты. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что на данный момент Украина не может пойти в наступление, так как на фронт еще не приехала вся необходимая тяжелая техника, которую поставляет и будет поставлять Запад. Он предполагает, что разница за счет новой техники может стать заметной в конце мая – начале июня. Именно тогда Украина пойдет в наступление, пишет УРА-Информ.

В интервью Марку Фейгину Арестович заявил, что в итоге наспех мобилизованные, деморализованные и неподготовленные рашистские срочники на разваленной технике встретятся на полях сражений с хорошо подготовленными и вооруженными западным оружием украинскими защитниками, в глазах которых отражается Буча и Мариуполь.

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