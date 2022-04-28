Политика

Арестович рассказал, когда Украина пойдет в наступление по всем линиям фронта

Советник главы Офиса президента раскрыл план Киева.

Время чтения: 38 Секунд

Украине еще нужно подождать для того, чтобы пойти в наступление на тех фронтах, где стоят оккупанты. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что на данный момент Украина не может пойти в наступление, так как на фронт еще не приехала вся необходимая тяжелая техника, которую поставляет и будет поставлять Запад. Он предполагает, что разница за счет новой техники может стать заметной в конце мая – начале июня. Именно тогда Украина пойдет в наступление, пишет УРА-Информ.

В интервью Марку Фейгину Арестович заявил, что в итоге наспех мобилизованные, деморализованные и неподготовленные рашистские срочники на разваленной технике встретятся на полях сражений с хорошо подготовленными и вооруженными западным оружием украинскими защитниками, в глазах которых отражается Буча и Мариуполь.

Ранее американские эксперты назвали цели Путина в Приднестровье.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 1

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины – польский политик

Кшиштоф Щерски выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Гаубицы из США уже в Украине: и это только начало

Очередная партия оружия от американцев.

россия начинает угрожать Японии: что произошло

Все из-за военных учений с американцами.

Украина сама должна решать, стоит ли наносить удары по территории россии – Блинкен и Джонсон

Американский и британский чиновники высказались по важной ситуации.

Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева – Блинкен

Важные новости от США

Американские эксперты назвали цели Путина в Приднестровье

Эксперты Института военных исследований США высказали свое мнение.