Политика

Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева – Блинкен

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Мы ускоряем наши действия по поддержке Украины; Вашингтон может передать оружие Киеву в течение 72 часов с момента подачи такого запроса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в комитете Сената США по иностранным делам.

По мнению Блинкена, власти США не заметили “никаких признаков того, что президент России Владимир Путин действительно думает о каких-либо мирных переговорах с Украиной”, пишет УРА-Информ.

«Высказывания российского лидера давно указывали на то, что он не имел в виду потенциальное вступление Украины в НАТО (как угрозу Кремлю). Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенным, независимым государством – оценил глава американской дипломатии.

“Мы увидели в Киеве город, который оживает – люди ходят по улицам, сидят на скамейках. Мы своими глазами видели, что украинцы выиграли битву за свою столицу”, – сказал Блинкен.

“Я горжусь тем, что Соединенные Штаты уже сделали для поддержки украинской власти и общества. Я убедился, что мы должны продолжать наши усилия”, – добавил госсекретарь США.

Ранее мы сообщали, что Германия планирует отправить тяжелое вооружение в Украину.

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