Происшествия

Украинский генерал назвал новую проблему россиян: все, приплыли

Александр Петрулевич отметил, что у оккупантов заканчиваются летчики.

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У оккупантов уже заканчиваются квалифицированные летчики. Такое заявление сделал экс-глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

Он отметил, что по тактике оккупантов в небе видно, что летчики у них фактически заканчиваются. В интервью Дмитрию Гордону Петрулевич отметил, что это будет очень большой проблемой для россии во время продолжающейся войны, пишет УРА-Информ.

“Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Замкомандира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Получается, летать-то некому. Где ж простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли”, – говорит генерал.

В тоже время он добавил, что противника еще много ракет и они будут и дальше разрушать украинские города. При этом они не понимают, что за все разрушения Москва будут обязана ответить.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева.

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