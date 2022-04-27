Политика

Американские эксперты назвали цели Путина в Приднестровье

Эксперты Института военных исследований США высказали свое мнение.

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Россия предприняла атаки под чужим флагом в сепаратистском регионе Приднестровья в Молдове, чтобы подготовить почву для дальнейших действий на этом фронте: атаки на территорию Украины или дестабилизация самой Молдовы, оценили эксперты Института военных исследований США (ISW).

Двух мотопехотных батальонов, которые Россия незаконно содержала в Приднестровье с момента окончания холодной войны, вероятно, будет недостаточно, чтобы начать опасное наступление на Одессу, и русские вряд ли смогут их достаточно усилить. Однако они могут поддерживать ограниченные атаки в районе Одессы, сея панику и оказывая положительное психологическое воздействие на россиян, считают эксперты, пишет УРА-Информ.

Россия также может попытаться дестабилизировать саму Молдову. Комментарии российских или подконтрольных России официальных лиц предполагают, что президент Владимир Путин может признать сепаратистскую «Приднестровскую Молдавскую Республику», как он это сделал с так называемой “ЛДНР” в Украине.

Такая республика в Приднестровье может запросить дополнительную «российскую защиту», и Путин может попытаться направить туда дополнительные военные силы. Любые подобные действия значительно усилит напряженность и опасения в Молдове и соседней Румынии, окажут дополнительное давление на НАТО и, возможно, подарят Путину дешевую «победу» и отвлекут внимание от неприятностей российских военных на востоке Украины.

Ранее мы сообщали, что Украина без проблем может захватить Приднестровье.

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