Экс-глава Службы внешней разведки назвал три сценария продолжения войны в Украине

Эксперт рассказал, на что готова россия в Украине.

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На данный просматривается три сценария продолжения войны в Украине. Такое мнение выразил глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

При первом сценарии президент рф Владимир Путин, пока еще не все проиграл, будет идти на переговорный процесс и попытается закрепить хотя бы какую-то видимость победы. При этом Украина не согласится на оккупацию новых территорий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

“Второй сценарий: он (путин –ред) потеряет вообще перспективу и договоренностей, и свою перспективу, но будет в дальнейшем идти в атаку, бросая последние резервы. Это наиболее сложный и худший сценарий”, – заявил Маломуж.

При третьем сценарии – у Путина начинаются проблемы с окружением. Эттот сценарий может быть, потому что Путин ведет и российское общество, и ту элиту, которая есть возле него, к большому краху.

В тоже время Маломуж называет самым реальным первый сценарий.

Ранее мы сообщали, что Украина без проблем может захватить Приднестровье.