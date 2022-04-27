Украина без проблем может захватить Приднестровье – Арестович

Советник главы Офиса президента о ситуации в непризнанной “республике”.

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Украине не составит трудов захватить непризнанную “республику” Приднестровье в Молдове. Об этом заявил советник Офиса главы президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что официальный Киев может захватить Приднестровье по «щелчку пальцев», но только если будет обращение Молдовы, пишет УРА-Информ.

Он считает нынешнее обострение в Приднестровье провокацией России и говорит, что Молдова может оказаться в сложной ситуации.

“У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии”, – сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

На вопрос, в состоянии ли Украина “взять и захватить Приднестровье”, советник главы ОП ответил: “Ну, как-нибудь справились бы…” и сделал характерный щелчок пальцами.

“Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны”, – уточнил Арестович.

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