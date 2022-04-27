Политика

Глава Еврокомиссии: мы планируем скоординированный ответ ЕС на приостановку поставок газа россией

hф продолжает шантажировать Запад

Время чтения: 48 Секунд

Заявление «Газпрома» об односторонней приостановке поставок газа потребителям в Европе — очередная попытка россии использовать газ как инструмент шантажа. Еврособз готовит скоординированный ответ. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Объявление «Газпромом» об односторонней приостановке поставок газа потребителям в Европе — это очередная попытка россии использовать газ как инструмент шантажа. Это неразумно и неприемлемо. Это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами», — написала она, отмечает УРА-Информ.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения на всей территории ЕС. Государства-члены разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях для этого сценария, и мы работали с ними в координации и солидарности. В настоящее время проходит встреча Координационной группы по газу. “Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС”, – добавила она.

Отметим, что 27 апреля россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Ранее мы сообщали, что Украина без проблем может захватить Приднестровье.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева – Блинкен

Важные новости от США

Американские эксперты назвали цели Путина в Приднестровье

Эксперты Института военных исследований США высказали свое мнение.

Экс-глава Службы внешней разведки назвал три сценария продолжения войны в Украине

Эксперт рассказал, на что готова россия в Украине.

Украина без проблем может захватить Приднестровье – Арестович

Советник главы Офиса президента о ситуации в непризнанной “республике”.

Вторжение России в Украину безосновательно, бессмысленно и незаконно. – министр обороны США

На американской военной базе Рамштайн в Германии началась важная для Украины встреча

Германия планирует отправить тяжелое вооружение в Украину: речь идет о “Гепардах”

Согласно информации, решение по этому вопросу в принципе принято