hф продолжает шантажировать Запад

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Заявление «Газпрома» об односторонней приостановке поставок газа потребителям в Европе — очередная попытка россии использовать газ как инструмент шантажа. Еврособз готовит скоординированный ответ. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Объявление «Газпромом» об односторонней приостановке поставок газа потребителям в Европе — это очередная попытка россии использовать газ как инструмент шантажа. Это неразумно и неприемлемо. Это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами», — написала она, отмечает УРА-Информ.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения на всей территории ЕС. Государства-члены разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях для этого сценария, и мы работали с ними в координации и солидарности. В настоящее время проходит встреча Координационной группы по газу. “Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС”, – добавила она.

Отметим, что 27 апреля россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Ранее мы сообщали, что Украина без проблем может захватить Приднестровье.